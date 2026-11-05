The Independent: Рубіо може піти з адміністрації Трампа, щоб балотуватися на президентських виборах у 2028 році

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Державний секретар США Марко Рубіо може залишити Адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб балотуватися в президенти США у 2028 році.

Про це The Independent розповіли джерела серед американських республіканців і високопосадовців британського уряду.

За словами співрозмовників, Рубіо вже готують до участі в боротьбі за номінацію від Республіканської партії. Його головним конкурентом може стати віцепрезидент США Джей Ді Венс. Один із союзників Рубіо вважає, що держсекретар має залишити посаду, оскільки його зв’язок з адміністрацією Трампа може зашкодити президентській кампанії.

Зокрема, один зі співрозмовників медіа вважає, що Рубіо потрібно дистанціюватися від війни в Ірані й перекласти відповідальність за неї на Трампа. Після поразки республіканців Венс також критикував цю війну, заявивши, що вона стала причиною невдалих результатів партії.

Водночас джерела The Independent визнають, що Рубіо поки не демонстрував намірів піти з посади. Деякі співрозмовники припускають, що він може залишитися в адміністрації, щоб підтримати її стабільність після виборчої поразки.

У Білому домі назвали матеріал The Independent безпідставними теоріями змови, а в Державному департаменті — фейковою новиною, заснованою на вигаданих анонімних джерелах.