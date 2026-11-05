Словацькі медіа написали про бійку в готелі між військовослужбовцями українських Повітряних сил. Ігнат спростував це

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Словацькі медіа написали, що в одному з готелів країни у місті Тренчин нібито побилися двоє військових Повітряних сил України. Один із них помер дорогою до лікарні. У Повітряних силах назвали цю інформацію фейковою.

Про це в коментарі «Бабелю» сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, військові Повітряних сил України не проходять навчання у Словаччині, там також немає іншого українського авіаційного персоналу. Однак він уточнив, що багато українських військових проходять навчання в інших країнах.

Серед словацьких медіа, які поширили цю інформацію з посиланням на джерела, — Nový Čas та Pluska. Поліція словацького Тренчина повідомляла про цей інцидент. Однак там не вказували національності чоловіків, як і того, чи є вони військовослужбовцями. За їхніми даними, між чоловіками стався конфлікт. Імовірного нападника заарештували.