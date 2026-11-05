​​Операція «Карфаген»: САП і НАБУ повідомили про підозру 5 фігурантам

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Правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинної організації, яку викрили в межах операції «Карфаген». Їх підозрюють у хабарях правоохоронцям, аби та не заважали роботі шахрайських кол-центрів та іншого незаконного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Організатора, він же «Кримінал» на плівках, підозрюють у створенні злочинної організації, катуванні, виготовленні підроблених грошей, відмиванні незаконного майна і хабарництві.

Першого заступника начальника одного з департаментів СБУ, якого в матеріалах справи називають «Акімом» (наші джерела казали, що йдеться про генерал-майора Сергія Дуку), підозрюють у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також в участі в ній.

Керівнику одного з департаментів Нацполіції України («Прайсу» — Володимиру Ценову, за даними «Бабеля») повідомили про підозру за статтею про злочинну організацію, а також у прийнятті хабаря.

Заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції на Київщині («Консультант», або ж Олександр Демʼянчук) отримав підозру за участь у злочинній організації, катування та виготовлення підроблених грошей.

Підлеглого організатора злочинної організації теж підозрюють у її створенні та участі в ній, а також у катуванні.

Що передувало

4 листопада НАБУ прийшло з обшуками до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. Джерела «Бабеля» повідомляли, що обшуки проводили у Сергія Дуки. НАБУ перед цим, не вказуючи імен, стверджувало, що їхнім детективам погрожував зброєю високопосадовець СБУ.

Після цього детективи НАБУ повідомили, що обшуки проводили в рамках операції «Карфаген». Зокрема, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, а також викраденням і побиттям людей.

За даними слідства, російський наркокартель «Хімпром» на початку повномасштабного вторгнення розширив діяльність в Україні. Його керівник, якого у відео називають «Мексиканцем», залучив «Кримінала», що мав забезпечувати захист бізнесу від правоохоронців завдяки зв’язкам. Той співпрацював із двома виконавцями — «Пашею» і «Боксером», а також підтримував контакти з високопосадовцями СБУ та Нацполіції.

За версією слідства, до організації входили двоє поліцейських — «Прайс» і «Консультант», а також посадовець СБУ «Акім».