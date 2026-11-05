Україна отримала ще €4,36 млрд з кредиту ЄС

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Євросоюз виділив Україні ще €4,36 мільярда в межах кредитної програми Ukraine Support Loan. Із них €3,7 мільярда — це макрофінансова допомога, а €658 мільйонів — оборонна.

Про це повідомляють пресслужба Єврокомісії та премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Гроші допоможуть Україні фінансувати роботу державних установ і забезпечувати основні державні послуги. Оборонну частину спрямують на закупівлю дронів, ракет, радарів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО. Більшість цього обладнання планують придбати в українських виробників.

До кінця 2026 року ЄС може надати Україні ще €25,2 мільярда. Із них €20,9 мільярда — за програмою Ukraine Support Loan, зокрема €11,9 мільярда на оборону та €9 мільярдів на бюджетні потреби.

Ще майже €4,4 мільярда доступні за програмою Ukraine Facility. Виділення цих коштів залежить від виконання Україною необхідних умов.