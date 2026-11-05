Кріштіану Роналду більше не виступатиме за збірну Португалії. Цьому передував конфлікт із тренером збірної

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Футболіст Кріштіану Роналду завершує карʼєру у збірній Португалії та більше не виступатиме за неї.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Настав день, коли я повертаю футболку з номером 7 нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу. Сьогодні настав час передати її майбутньому», — йдеться в його відеозверненні.

Роналду провів 234 матчі за збірну Португалії та забив 146 голів. Він є рекордсменом усіх часів за кількістю матчів і збірну та голів, забитих за національний склад, серед чоловіків.

Що передувало

Завершення карʼєри Роналду сталося на тлі конфлікту з головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем під час матчів Ліги націй. Спершу в матчі проти Уельсу Ранолду не показав результативної гри. Наступну гру проти Норвегії він провів на лаві запасних, хоча, за його ж словами, тренер обіцяв його випустити на поле. Медіа писали, що після цього футболіст не тренувався разом з командою, а займався окремо в тренажерному залі.

Ситуація загострилася 30 вересня, напередодні матчу проти Данії. Тренер Жорже Жезуш заявив журналістам, що Роналду знову не вийде у стартовому складі. Тоді Роналдо покинув розташування збірної в Данії, за що згодом Португальська футбольна федерація оштрафувала його та заборонила грати за збірну 30 днів.

Сам Роналду звинуватив тренера в порушенні домовленостей. За його словами, вони заздалегідь погодили його роль у команді на вересневі матчі. Він мав пропустити частину ігор, зокрема з Норвегією та Данією, щоб краще контролювати фізичний стан. Однак у день матчу із Норвегією Жезуш повідомив, що все ж випустить його приблизно на 30 хвилин.

«Усі знають решту. Я розминався з перерви, дивився, як минають хвилини, а мене не викликали на поле. Менеджер порушив свою обіцянку», — казав футболіст.

У всіх трьох іграх, де Роналду був або запасним гравцем, або був відсутній, Португалія виграла. Його заміна Гонсало Рамос в цих матчах забив три голи.