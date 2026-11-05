FT: Два з трьох танкерів з російським дизелем, які прямували до США за угодою Трампа і Путіна, змінили курс

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Два з трьох танкерів із російським дизелем, які першими вирушили до США в межах домовленості Дональда Трампа і Путіна, змінили курс і більше не прямують до американських портів.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, російський танкер Talisman, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, замість Атлантичного океану попрямував у Середземне море. Зараз він перебуває біля узбережжя Алжиру. Судно поки не має підтвердженого порту призначення.

Другий танкер — Leruo — змінив пункт призначення зі США на Бразилію. Він теж перебуває під міжнародними санкціями.

Третій танкер — Agioi Fanendes — поки продовжує рух у бік США. Очікується, що він прибуде до Нью-Йорка цими вихідними. Однак компанія-власник цього судна Eastern Mediterranean Maritime у коментарі FT заявила, що остаточний пункт призначення ще не підтверджений.

Мет Смітт, аналітик компанії Kpler, яка відстежує морські перевезення, припускає, що цей танкер теж може змінити курс. Американські покупці не поспішають приймати російське пальне через можливі юридичні проблеми та санкційні ризики.

Тим часом, як пише FT, запаси дизельного пального у США впали нижче за 100 мільйонів барелів уперше за понад 20 років. Його ціна на заправках сягнула $6,27 за галон — близько до вересневого рекорду.

Дизельна угода США та Росії

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Для цього Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського дизелю.

Тоді Трамп пояснив, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

23 жовтня танкер під прапором Мальти з 40 тисячами тонн російського дизпального відправився до Нью-Йорка.

The Washington Sun з посиланням на джерела писало, що посадовці адміністрації президента США тиснуть на американські компанії, щоб ті купували російський дизель, що наразі перетинає Атлантичний океан. Однак підприємці не хочуть ризикувати, купуючи дизель у Росії.