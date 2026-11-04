Politico: Маск витратив рекордні $446 млн на підтримку республіканців на виборах у США — майже всі ці кандидати зазнали поразки

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Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск витратив приблизно $446 мільйонів на підтримку кандидатів від Республіканської партії на проміжних виборах у США. Однак майже всі кандидати, яких підтримував Маск у різних штатах, зазнали поразки.

Про це пише Politico.

Зокрема, понад $200 мільйонів він спрямував на передвиборчі кампанії кандидатів зі штату Техас. Серед них — Кен Пакстон, який балотувався до Сенату від Техасу, та Вівек Рамасвамі, який брав участь у губернаторських перегонах в Огайо.

Як уточнюють журналісти, результати виборів можуть ускладнити реалізацію планів Маска стосовно будівництва дата-центрів у Техасі. Раніше розвиток цієї галузі активно підтримував губернатор штату Грег Ебботт, який програв вибори демократці Джині Хінохосі.

Крім того, після перемоги демократів Маск може опинитися під пильною увагою Конгресу США. Вже зараз представники Демократичної партії говорять про те, щоб викликати керівників найбільших технологічних компаній на слухання й перевірити їхню діяльність.

За попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США демократи отримали більшість в обох палатах. У Палаті представників вони здобули 228 місць, республіканці — 139. Для більшості необхідно щонайменше 218 місць. У Сенаті демократи отримають щонайменше 54 місця, республіканці — 44. Для контролю над палатою достатньо 51 місця.

bbc.com

Що відомо про проміжні вибори у США

Проміжні вибори у США провели 3 листопада 2026 року. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах.

Результати цих виборів впливають на те, яка правляча партія контролюватиме Конгрес у наступні два роки. Якщо опозиційна партія отримує більшість в одній або обох палатах, то опозиція може ускладнити президентові ухвалення законів і посилити контроль за його адміністрацією. У цьому випадку йдеться про демократів, які протистоять республіканцю Трампу.

Підрахунок голосів у США відбувається окремо в кожному штаті, тому єдиного терміну оголошення остаточних результатів немає. Цей процес триватиме від кількох днів до кількох тижнів, писало The Gurdian.