Операція «Карфаген»: Правоохоронці надавали фігурантам доступ до вуличних камер. Таким чином підозрювані стежили за людьми й готували напади

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Учасники злочинної організації, яку викрили НАБУ і САП під час операції «Карфаген», отримали доступ до камер київської системи «Безпечне місто». За допомогою цього зловмисники збирали інформацію про людей, за якими планували стежити, зокрема отримували фотографії їхніх автомобілів.

Про це повідомляє НАБУ і САП у своєму розслідуванні.

НАБУ зазначає, що правоохоронці, які співпрацювали з угрупованням, допомагали йому отримувати інформацію з державних баз і уникати викриття. Учасники організації також займалися викраденнями, катуваннями та вимаганням мільйонів доларів.

Зокрема, за даними слідства, доступ до системи учасники угруповання отримували через обліковий запис співробітника СБУ. Зокрема, у такий спосіб вони збирали інформацію про чоловіка, на якого в липні 2026 року напали біля спортзалу в центрі Києва.

До нападу троє чоловіків у тактичному одязі кілька тижнів стежили за потерпілим. Двоє нападників схопили його, а третій ударив металевою трубою. Після нападу виконавці повідомили замовникам, що потерпілий не може нормально ходити й говорити.

Опісля поліцейський на прізвисько «Консультант», що фігурує у справі, за версією слідства, запевнив учасників угруповання, що плану перехоплення нападників немає, і допоміг їм виїхати з регіону.

Нова частина операції «Карфаген»

У рамках операції «Карфаген» НАБУ і САП 4 листопада викрили нову злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, викраденням та побиттям людей, а також іншими злочинами.

За даними НАБУ і САП, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, де працювали приблизно 2 700 людей. Щоб офіси могли безперешкодно працювати, їхні власники щомісяця платили правоохоронцям по $7 тисяч із кожного кол-центру.

Паралельно з повідомлення про нове розслідування НАБУ і САП, СБУ повідомила про обшуки у своїх співробітників. Водночас НАБУ заявила, що високопосадовець СБУ під час слідчих дій погрожував зброєю детективам Бюро. Його імені не вказували, але джерела «Бабеля» стверджували, що йдеться про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуку.

Згодом джерела в правоохоронних органах повідомили «Бабелю», що працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку.

Також серед затриманих — Володимир Ценов, перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який наразі виконує обов’язки його керівника; Олександр Демʼянчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області; та Олександр Рибалко. З матеріалів справи випливає, що він може бути причетний до діяльності російського наркокартелю «Хімпром», який фігурує у справі.