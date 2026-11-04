НАБУ затримало генерал-майора СБУ Сергія Дуку та інших посадовців після обшуків — джерела «Бабеля»

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«Бабель»

Працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуку.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.

Також серед затриманих — Володимир Ценов, перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який наразі виконує обов’язки його керівника; Олександр Демʼянчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області; а також генерал-майор Олександр Рибалко.

Сергій Дука у лютому 2026 року став генерал-майором, до цього він був бригадним генералом.

Центр протидії корупції пов’язував його з обшуками у працівників НАБУ минулого року. У ЦПК стверджували, що саме Дука курирував силову частину операцій СБУ проти детективів бюро, зокрема проти Руслана Магамедрасулова.

Що передувало

4 листопада НАБУ прийшло з обшуками до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. Джерела «Бабеля» повідомляли, що обшуки проводили у Сергія Дуки. НАБУ перед цим, не вказуючи імен, стверджувало, що їхнім детективам погрожував зброєю високопосадовець СБУ.

Після цього детективи НАБУ повідомили, що обшуки проводили у рамках операції «Карфаген». Зокрема, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, а також викраденням та побиттям людей.

За даними слідства, російський наркокартель «Хімпром» на початку повномасштабного вторгнення розширив діяльність в Україні. Його керівник, якого у відео називають «Мексиканцем», залучив «Кримінала», який мав забезпечувати захист бізнесу від правоохоронців завдяки зв’язкам. Той співпрацював із двома виконавцями — «Пашею» та «Боксером», а також підтримував контакти з високопосадовцями СБУ та Нацполіції.

За версією слідства, до організації входили двоє поліцейських — «Прайс» і «Консультант» — та посадовець СБУ «Акім».