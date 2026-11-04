Британія виділяє понад $470 тисяч на розробку програми іспиту з української мови у школах

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Британія виділяє понад $470 тисяч на розробку програми іспиту GCSE з української мови у школах. Її планують запровадити у 2028 році.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву міністерки освіти Британії Джорджії Гулд.

За словами Гулд, розробка такого іспиту — одне з прохань українського уряду, а також вимога української громади та молоді у Британії. На розробку програми виділять грант, її створить екзаменаційна комісія AQA.

Також Гулд перепросила перед українськими школярами, яких змушували обирати російську мову для складання іспитів.

«Так багато учнів змушували обирати російську мову. Мені справді шкода, що вони опинилися в такій ситуації. Дуже важливо, щоб тепер вони мали можливість складати іспит GCSE з української мови», — заявила вона.

Ще у 2024 році Міносвіти України зверталося до британських колег через відсутність іспиту з української мови. The Guardian розповідав історію 19-річної українки Катерини Ендеберії, яка після переїзду до Британії заявила, що викладачі коледжу наполягали на вивченні російської мови.