Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США на виборах

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Демократи отримали більшість під час виборів до обох палат Конгресу США — у Сенаті та Палаті представників.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зокрема, наразі демократи отримали 228 місць у Палаті представників, тоді як для більшості потрібні 218. Республіканці здобули 139 місць. Водночас демократи здобули 54 місця в Сенаті США. Поріг для більшості — 51 місце. У республіканців тим часом 44 місця.

Підрахунок триває, тож підсумкові цифри можуть змінитися. Президент США Дональд Трамп уже привітав Демократичну партію з низкою перемог на проміжних виборах.

«Демократи добре попрацювали. Вони завзято боролися... Я не сприймаю це як удар по собі. Це були найкращі два роки в історії президентства», — зазначив Трамп в інтерв’ю Fox News.

Демократи здобули перемоги в сенатських перегонах у штатах Мен, Айова, Канзас, Огайо, Техас, Південна та Північна Кароліна. Також партія отримала численні місця в Палаті представників. У Мічигані демократ Абдул Ель-Саєд переміг республіканця Майка Роджерса. Він стане першим мусульманином в історії Сенату США.

Що відомо про проміжні вибори у США

Проміжні вибори у США провели 3 листопада 2026 року. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах.

Результати цих виборів впливають на те, яка правляча партія контролюватиме Конгрес у наступні два роки. Якщо опозиційна партія отримує більшість в одній або обох палатах, то опозиція може ускладнити президентові ухвалення законів і посилити контроль за його адміністрацією. У цьому випадку йдеться про демократів, які протистоять республіканцю Трампу.

Підрахунок голосів у США відбувається окремо в кожному штаті, тому єдиного терміну оголошення остаточних результатів немає. Цей процес триватиме від кількох днів до кількох тижнів, писало The Gurdian.