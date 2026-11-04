Детективам НАБУ погрожував зброєю генерал-майор Дука. Його пов’язували з обшуками в НАБУ торік — джерела «Бабеля»

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Високопосадовець СБУ, якого НАБУ звинуватило в погрозах детективам зброєю, — це генерал-майор Сергій Дука.

Про це кажуть джерела «Бабеля» у структурах Сил безпеки.

В НАБУ його імені не називали, але зазначили, що високопосадовець СБУ не пускає детективів на місце обшуку.

Сергій Дука — перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. У лютому цього року він став генерал-майором, до цього був бригадним генералом.

Центр протидії корупції пов’язував Дуку з обшуками у працівників НАБУ минулого року. У ЦПК стверджували, що саме Дука курував силову частину операцій СБУ проти детективів бюро, зокрема Руслана Магамедрасулова.

Тим часом «Українська правда» з посиланням на джерела пише, що співробітники НАБУ прийшли з обушками до ще одного посадовця СБУ — начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.