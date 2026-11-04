Росіяни запустили по Україні понад 300 дронів. Скільки збили та які наслідки

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Армія Росії вночі запустила по Україні 310 дронів, ППО знешкодила 272 з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У 19 місцях влучили російські дрони, ще в 15 — впали уламки. Станом на 08:00 понад 20 дронів були в повітрі.

В Одесі росіяни поцілили в торговельний центр, пожежу там вже загасили. Також постраждав приватний будинок, в обох випадках минулося без жертв.

На Полтавщині під ударом були підприємство в Полтаві та приватне господарство в Кременчуку. Загиблих і травмованих нема.

Армія РФ била і по енергетиці Кіровоградщини. В області постраждали приватний будинок і техніка аграрного підприємства. Також росіяни атакували Рівненщину, обійшлось без жертв.