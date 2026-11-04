НАБУ: Високопосадовець СБУ погрожує детективам зброєю і не пускає на місце обшуку

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У Національному антикорупційному бюро заявили, що високопосадовець СБУ погрожує детективам Бюро зброєю та перешкоджає обшуку.

У Бюро зазначили, що співробітник СБУ не допускає детективів на місце обшуку. До того ж туди вже прибули спецпризначенці СБУ.

У НАБУ такі дії назвали неприпустимими й заявили, що вони перешкоджають виконанню законних обов’язків детективів НАБУ.

У якій справі проводиться обшук — наразі невідомо. Деталі пообіцяли повідомити згодом. СБУ офіційно ситуацію ще не коментувала.