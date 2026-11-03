Чотири збірні відмовилися грати проти Росії на Чемпіонаті світу з хокею у 2027 році

Новини

Норвегія, Данія, Швеція та Чехія заявили, що не гратимуть проти Росії на Чемпіонаті світу з хокею серед чоловіків, який відбудеться у 2027 році в Німеччині.

Про це заявили національні федерації країн, пише Reuters.

У Норвегії заявили, що решта матчів їхньої збірної на чемпіонаті відбудеться за розкладом. Водночас країна продовжує наполягати на тому, щоб Росію усунули від міжнародних змагань через війну проти України.

Федерації чотирьох країн також пояснили своє рішення необхідністю захистити спортсменів від потенційних загроз безпеці команди та тренерського штабу.

90-й Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків відбудеться з 13 до 30 травня у трьох німецьких містах — Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангаймі.