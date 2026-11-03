Німецька компанія Stark розробляє безпілотний корабель, який відстежуватиме судна тіньового флоту Росії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Stark Defense
Німецький оборонний стартап Stark Defence планує наступного року спустити на воду безпілотне судно завдовжки 24 метри, яке використовуватимуть для охорони підводних кабелів і стеження за тіньовим флотом Росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нове судно Vanta 24 зможе перевозити до 50 тонн вантажу, зокрема ракети й гармати. Воно розвиватиме швидкість понад 64 км/год і працюватиме без екіпажу на борту.
Гендиректор Stark Defence Уве Горстманн представив розробку 3 листопада на конференції Bloomberg Tech London. За його словами, такі системи коштують приблизно в тисячу разів дешевше за звичайний фрегат із екіпажем, на будівництво якого потрібні роки, а не місяці.
Компанія розроблятиме Vanta 24 у Великій Британії та Німеччині. Колишній командир британського атомного підводного човна Стівен Браян очолив морський напрям Stark. Судно зможе супроводжувати військові кораблі або самостійно стежити за узбережжям і підводною інфраструктурою.
У компанії пояснюють розробку зростанням загроз для європейської інфраструктури та активності російських суден у Балтійському й Північному морях. Зокрема, країни Північної Європи посилюють морське стримування, а Велика Британія цього літа затримала підсанкційний нафтовий танкер.
- Stark Defence заснували у 2024 році для виробництва ударних безпілотників. У червні 2026 року вартість компанії оцінили в €3,2 млрд, а її штат зріс до понад 700 працівників.