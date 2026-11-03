Німецька компанія Stark розробляє безпілотний корабель, який відстежуватиме судна тіньового флоту Росії

Новини

Stark Defense

Німецький оборонний стартап Stark Defence планує наступного року спустити на воду безпілотне судно завдовжки 24 метри, яке використовуватимуть для охорони підводних кабелів і стеження за тіньовим флотом Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нове судно Vanta 24 зможе перевозити до 50 тонн вантажу, зокрема ракети й гармати. Воно розвиватиме швидкість понад 64 км/год і працюватиме без екіпажу на борту.

Гендиректор Stark Defence Уве Горстманн представив розробку 3 листопада на конференції Bloomberg Tech London. За його словами, такі системи коштують приблизно в тисячу разів дешевше за звичайний фрегат із екіпажем, на будівництво якого потрібні роки, а не місяці.

Stark Defense

Компанія розроблятиме Vanta 24 у Великій Британії та Німеччині. Колишній командир британського атомного підводного човна Стівен Браян очолив морський напрям Stark. Судно зможе супроводжувати військові кораблі або самостійно стежити за узбережжям і підводною інфраструктурою.

У компанії пояснюють розробку зростанням загроз для європейської інфраструктури та активності російських суден у Балтійському й Північному морях. Зокрема, країни Північної Європи посилюють морське стримування, а Велика Британія цього літа затримала підсанкційний нафтовий танкер.