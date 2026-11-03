Росіяни вдарили по трьох ТЕС, вони перестали генерувати електроенергію

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РФ масовано атакувала три ТЕС компанії ДТЕК, вони зупинили генерацію електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

Атаки стались вночі та вранці 3 листопада. У ДТЕК кажуть про масштабні руйнування.

Міненерго повідомляло, що загалом вночі та вранці під ударом опинилися енергетичні об’єкти в 10 областях — у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Росія била по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях.

Станом на ранок найскладніша ситуація зі світлом була на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала значних пошкоджень, через що виникли перебої з постачанням електроенергії споживачам.

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях почалися аварійні відключення.