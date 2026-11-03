Сутички в Петропавлівській Борщагівці. ДБР розслідує можливе перевищення повноважень військовими

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Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу після сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Розслідують можливе перевищення влади чи повноважень військовою службовою особою.

Про це йдеться в заяві бюро.

За даними ДБР, у приватному будинку під Києвом тимчасово перебували військовослужбовці Національної гвардії України, повернуті після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Після повідомлень у соцмережах про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися люди. Згодом почалися сутички, під час яких пролунали постріли та пошкодили службові автівки поліції.

У ДБР кажуть, що їхні працівники відразу виїхали на місце події. Там також були представники прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана.

Тепер слідчі мають перевірити законність дій усіх причетних. Зокрема, встановлять, в яких умовах перебували військові в будинку, чи застосовували до них примус, а також що саме стало причиною конфлікту і як він розвивався.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус.

На місце прибули командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Зокрема, Буданов виявив там хлопця, який розповів, що йому 14 років і він прийшов на місце з товаришами.