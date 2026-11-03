«Ми просто відповіли». Зеленський підтвердив, що Україна зламала застосунок російського МНС минулої ночі

Новини

Офіс президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські хакери зламали застосунок Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії вночі 2 листопада. Тоді росіянам приходили попередження про ядерний удар і заклики ховатися в підвалах.

Про це він сказав в інтерв’ю PBS News.

Президент зазначив, що це була відповідь на злам українського застосунку «Повітряна тривога» тієї ж ночі, через який українцям надсилали фейкові повідомлення про ядерну і хімічну загрозу.

За словами Зеленського, атака проти українського застосунку стала однією із сотень і тисяч подібних атак, які росіяни здійснювали раніше проти банківської, пенсійної системи, системи соціальної допомоги та багатьох інших сервісів для цивільного населення України.

«Я неодноразово підкреслював — ми лише відповідаємо на їхні атаки. Тож коли для всіх наших громадян, фахівців і розвідки стало цілком очевидно, що це цілеспрямована атака з їхнього боку проти наших людей, проти цивільного населення, ми, звичайно, відповіли», — сказав президент.

На пряме запитання журналістки, чи означає це, що Україна зламала російську систему у відповідь, Зеленський відповів: «Так, абсолютно. Ми просто відповіли на атаку».