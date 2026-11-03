«Задовольняє запити росіян». Командувач «Азову» Прокопенко прокоментував події у Петропавлівській Борщагівці

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«Азов»

Командувач угруповання військ «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) назвав події в Петропавлівській Борщагівці провокацією, яка дискредитує українських військових і грає на руку Росії.

Про це він сказав у відеозверненні пізно ввечері 2 листопада.

Прокопенко наголосив, що всі підрозділии 1 корпусу Нацгвардії «Азов» перебувають на передовій, а він сам постійно на фронті разом із військовими. У той же час, за словами командувача, люди, які не служать у війську і не допомагають Силам оборони, «займаються саботажем у тилу» і створюють вигідну Росії картинку.

Він наголосив, що РФ зацікавлена в розколі між українським суспільством і військом, дестабілізації ситуації та дискредитації військових.

«Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян. Наша держава веде важку кровопролитну війну за своє існування. У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу», — заявив Прокопенко.

Він додав, що «Азов» продовжить виконувати бойові завдання і «не дозволить нікому паплюжити честь українського війська».

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей. Поліція це заперечила, а також спростувала інформацію про загиблого.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. Нацгвардія пообіцяла провести службове розслідування обставин інциденту.

На місце прибули командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Зокрема, Буданов виявив там хлопця, який розповів, що йому 14 років і він прийшов на місце з товаришами.