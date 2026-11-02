Росія навряд чи зможе наростити темпи наступу в Україні до кінця року. Світові медіа про війну 2 листопада

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«Бабель»

Україна другий місяць поспіль повертає більше територій, ніж захоплює Росія, пише Bloomberg. Російські війська навіть втрачають територію в ключовому регіоні — на Донеччині, яку Володимир Путін хоче повністю контролювати. Такий успіх на полі бою підкреслює здатність України чинити опір, незважаючи на дедалі смертоносніші авіаудари Росії, і, ймовірно, зміцнить позиції Києва на мирних переговорах під керівництвом США, які періодично тривають. Наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися вже цього тижня в Абу-Дабі, йдеться в статті. «Імпульс бойових дій Росії в Україні, ймовірно, залишатиметься слабким до кінця 2026 року, — сказав аналітик Bloomberg Economics у Лондоні Алекс Кокчаров. — І це навіть попри те, що Москва посилює тиск на Україну через розширення своєї повітряної кампанії». У статті також йдеться про те, що у жовтні російська армія зазнала рекордних втрат — понад 54 тисячі військових убитими та важкопораненими. Bloomberg зазначає, що подібні цифри містяться і в оцінках європейських урядів, переданих виданню.

Asocciated Press присвятило матеріал завершенню тимчасового локального перемир’я на Херсонщині, гуманітарній евакуації жителів окупованих Олешків і побоюванню нового посилення російських атак. А Financial Times розповідає про те, як війна Росії проти України все глибше проникає у повсякденне життя мешканців Польщі, зокрема в східних регіонах, біля українського кордону. Мешканці Любліна та навколишніх сіл звикають до гулу винищувачів, екстрених SMS-попереджень про повітряні загрози та тривог. Через загрози з повітря у вересні цивільний аеропорт Любліна шість разів призупиняв польоти, щоб забезпечити роботу військової авіації.

Також провідні іноземні медіа сьогодні активно висвітлюють хакерські атаки на мобільний застосунок «Повітряна тривога», де з’являлися фейкові повідомлення про «радіаційну загрозу». Зокрема, про це пишуть NBC News, AI Jazeera, The Wall Street Journal та The Guardian.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.