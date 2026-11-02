Може долітати за межі України. Росія почала запускати нову версію дрона «Гербера» з бойовою частиною до 25 кг

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Росія почала застосовувати збільшену версію дрона «Гербера», яка може летіти до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, яке опублікувало характеристики й компоненти нового безпілотника «Гербера-2» на порталі War&Sanctions.

У ГУР зазначають, що спочатку росіяни використовували «Гербери» переважно як дешеві хибні цілі, щоб перевантажувати українську ППО. Однак згодом ці дрони суттєво модернізували: вони отримали складнішу навігацію, модеми та камери, а їхнє оснащення стало наближатися до дорожчих «Гераней».

Нова «Гербера-2» має розмах крил три метри та фюзеляж завдовжки 2,6 метра. Завдяки паливному баку на 63 літри вона може долати до 1 200 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин. Заявлена максимальна швидкість — до 200 км/год.

У розвідці зазначають, що збільшена дальність «Гербери-2» дозволяє Росії застосовувати її не лише проти України. Саме такий дрон із бойовою частиною у середині вересня виявили на балтійському узбережжі Польщі.

У дроні, який дослідило ГУР, була 10-кілограмова осколково-фугасна запалювальна бойова частина та додаткові мішки із запалювальною сумішшю. Водночас, за заявленими росіянами характеристиками, «Гербера-2» може нести до 25 кілограмів вибухівки.

Безпілотник також оснащений камерами, зокрема для виявлення безпілотників-перехоплювачів. Серед його електронних компонентів ГУР виявило найбільше деталей китайського виробництва — вісім, а також чотири американські.