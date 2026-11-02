Після зламу української «Повітряної тривоги» хакери атакували застосунок МНС РФ — росіян сповістили про ядерний удар

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У ніч на 2 листопада невідомі зламали мобільний застосунок Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії, а також низку регіональних каналів відомства та оперативних штабів у месенджерах.

Про це повідомляли російські медіа, а згодом масштабну кібератаку підтвердило російське міністерство.

У фейкових сповіщеннях стверджувалося, що по всіх регіонах Росії нібито запустили «ядерні боєголовки» на українських дронах P1-SUN. Людей закликали запастися продуктами на три тижні та ховатися в підвалах. Такі повідомлення надходили через застосунок МНС, регіональні канали в MAX, а подекуди й ресурси місцевих оперативних штабів у Telegram.

Ця атака сталася за кілька годин після зламу українського застосунку «Повітряна тривога». Увечері 1 листопада його користувачам почали надходити фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої, а також про нібито ядерний удар російською ракетою «Орєшнік». Повітряні сили заперечили реальність цих загроз.

Після стороннього втручання розробники «Повітряної тривоги» тимчасово призупинили роботу застосунку, а в ніч на 2 листопада почали поступово його відновлювати. Хто стоїть за обома кібератаками, наразі достеменно невідомо.