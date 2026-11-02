Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила рекордні 2 500 своїх військових

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Упродовж минулої доби, 1 листопада, російська армія втратила на фронті ще 2 500 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Там зазначають, що це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. Попередній рекорд встановили нещодавно, 21 жовтня 2026 року — тоді російська армія втратила 2 250 військових.

Також за минулу добу росіяни втратили один танк, сім бойових бронемашин, 46 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 936 БпЛА, 371 одиницю автомобільної техніки й дві — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня 2026 року говорив, що Росія лише від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України. За його словами, Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Загалом втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, станом на липень 2026 року щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.