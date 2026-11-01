Трамп заявив, що стане «містером вето», якщо демократи отримають більшість на проміжних виборах до Конгресу США

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Zelenskiy / Official

Президент США Дональд Трамп заявив, що може стати «містером вето», якщо демократи отримають більшість на проміжних виборах до Конгресу.

Про це пише Bloomberg.

«Вони надсилатимуть пропозиції, а я накладатиму вето... Зрештою, після місяця-двох, коли всі пропозиції будуть відхилені, вони прийдуть і укладуть угоду», — пояснив президент США.

Як пише Bloomberg, це рідкісне визнання з боку Трампа того, що його партія може програти на проміжних виборах.

За даними останніх опитувань, демократи мають хороші шанси здобути три місця в Палаті представників, необхідні, щоб отримати над нею контроль. Водночас вони також мають шанси отримати контроль і над Сенатом: у семи штатах результати опитувань свідчать про незначну різницю між кандидатами.

У своїх заявах Трамп продовжує наполягати, що Сполучені Штати мають «найкращу економіку в історії», а результати опитувань не відображають реальної підтримки Республіканської партії виборцями.

BBC уточнює, що 3 листопада американці будуть обирати членів Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників та Сенату. Вибори відбуваються кожні два роки. Їх називають проміжними у випадку, якщо вони припадають на середину чотирирічного президентського терміну.