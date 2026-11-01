Премʼєр Угорщини розповів про прадіда, який працював нотаріусом в українському Мукачевому

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Peter Magyar / Facebook

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його прадід був окружним писарем в українському Мукачевому.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Прадіда Мадяра звали Лайош Еросс. Його могила розташована у селі Добош у повіті Бекеш.

Мадяр розповів, що невідомі нещодавно розгромили могилу його прадіда. Він сказав, що не сердиться, а квіти на ній вже пересадили.

Peter Magyar / Facebook