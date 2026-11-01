Премʼєр Угорщини розповів про прадіда, який працював нотаріусом в українському Мукачевому
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Peter Magyar / Facebook
Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його прадід був окружним писарем в українському Мукачевому.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Прадіда Мадяра звали Лайош Еросс. Його могила розташована у селі Добош у повіті Бекеш.
Мадяр розповів, що невідомі нещодавно розгромили могилу його прадіда. Він сказав, що не сердиться, а квіти на ній вже пересадили.
- 9 травня лідер партії «Тиса» Петер Мадяр офіційно став премʼєр-міністром Угорщини. Коли Мадяр прийшов до влади, він наполягав на врегулюванні питань, пов’язаних із правами угорської меншини на Закарпатті та доступом до освіти угорською мовою. 13 червня Україна та Угорщина уклали угоду про права угорської громади. Угорський премʼєр говорив, що у Європі будуть стежити за тим, щоб Україна дотримувалася своїх зобовʼязань, і це впливатиме на її вступ до ЄС.