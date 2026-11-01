AP: Старий телескоп NASA може впасти на Землю після невдалої спроби його порятунку

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Старий телескоп NASA Swift може впасти на Землю вже у п’ятницю, 6 листопада. Спроба врятувати апарат провалилася, тому тепер він поступово сходить з орбіти.

Про це пише Associated Press.

Очікується, що більша частина телескопа, маса якого становить півтори тонни, згорить в атмосфері. Однак деякі уламки, виготовлені з вольфраму, який має більшу щільність, ніж свинець, а також окремі частини дзеркал можуть пройти крізь атмосферу.

За словами головного науковця місії NASA Бреда Сенко, уламки, які не згорять в атмосфері, впадуть в океан. Водночас у зону можливого падіння потрапляють території Африки, Австралії, Індії, Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Америки.

Телескоп Swift запустили 20 листопада 2004 року для пошуку гамма-спалахів і наднових зір. Інтенсивна сонячна активність в останні роки прискорила зниження орбіти Swift, через що телескоп почав швидше втрачати висоту. Рік тому NASA найняло компанію Katalyst Space, щоб організувати термінову рятувальну місію.

Однак після запуску в липні робот Link не зміг наблизитися до телескопа ближче ніж на 12—15 кілометрів. У вересні робот також упав на Землю. Після цього Swift відновив роботу й устиг зафіксувати ще більше гамма-спалахів та інших потужних космічних явищ. Однак наприкінці жовтня телескоп опустився надто низько, щоб продовжувати спостереження, тому його системи вимкнули.

За час роботи Swift зафіксував понад 2 000 гамма-спалахів і 1 400 вибухів зір, а також спостерігав за кометами, астероїдами та чорними дірами. Головною особливістю телескопа була здатність швидко змінювати напрямок і наводитися на ділянки неба, де відбувалися космічні вибухи. Саме через цю здатність він отримав назву Swift, що означає «стрімкий».