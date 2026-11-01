Росія за тиждень випустила по Україні майже 2 000 дронів і 36 балістичних ракет. Цієї ночі під ударом були енергообʼєкти в чотирьох областях

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Упродовж тижня Росія випустила по Україні 1 940 ударних дронів, понад 1 580 авіабомб і 44 ракети, з них 36 — балістичних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, лише цієї ночі росіяни атакували енергообʼєкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі.

Зокрема, на Житомирщині через обстріли від ранку без світла залишились 650 населених пунктів, а на Дніпропетровщині — майже 100 тисяч людей.

Також сьогодні росіяни атакували Рівненщину — в Острозькому районі постраждали чотири людини. Горів житловий будинок.

На Сумщині вночі дрон атакував житловий сектор у Глухівській громаді, а потім, коли на місці працювали рятувальники, влучив повторно. Поранені шестеро людей.

Також під ворожими ударами були об’єкт цивільної інфраструктури, автівки та нежитлова будівля в Сумській та Конотопській громадах.

Сьогодні вранці росіяни атакували і Львівщину. Уламки дронів впали на будинки, пошкодили автівки і склад. Люди не постраждали.