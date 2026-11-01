Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила ще понад 2 000 своїх військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, російська армія втратила на фронті ще 2 100 своїх військових і сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили один танк, дві бойові бронемашини, 16 артилерійських систем, дві РСЗВ, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 944 БпЛА, 259 одиниць автомобільної техніки й одну — спеціальної.