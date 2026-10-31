У Польщі два посли подали у відставку через ситуацію з Конституційним трибуналом. Як зреагували в польському МЗС

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Посол Польщі в Румунії Павел Солох та посол у Китаї Якуб Кумох йдуть у відставку через ситуацію навколо Конституційного трибуналу.

Якуб Кумох написав, що з огляду на події у країні він більше не може виконувати свої обовʼязки та попросив про відкликання. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на його заяву і сказав, що це «непрофесійно».

Водночас Павел Солох заявив про спробу незаконного захоплення Конституційного суду, через що він теж припиняє виконувати обовʼязки посла.

Що передувало

Увечері 30 жовтня суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського через блокування ними роботи суду, перебравши керівництво на себе.

У цей же час міністр юстиції Вальдемар Журек подав пʼять заяв про зняття імунітету зі Свечковського та Соханського. На тлі цього лідер опозиції Ярослав Качинський звинуватив уряд у нападі на трибунал, тоді як премʼєр Дональд Туск заявив про відновлення верховенства права.

Під будівлею трибуналу спалахнули протести прибічників партії «Право і справедливість». Через спроби прорвати огорожу та кидання предметів у поліцейських правоохоронці затримали трьох осіб і посилили охорону території.

У ніч проти 31 жовтня президент Навроцький достроково перервав візит до Сенегалу, повернувся до Варшави та особисто ввійшов до будівлі трибуналу. Він заявив Корвін-Пйотровській та її колегам, що не визнає їхніх повноважень, при цьому суддя Мацей Берек повідомив про застосування президентом фізичної сили до суддів. Вранці Навроцький залишив приміщення.

Після цього пезидент Польщі Кароль Навроцький скликав термінові консультації з парламентськими силами.