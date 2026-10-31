Навроцький скликає термінові консультації з представниками парламентських сил через захоплення Конституційного трибуналу в Польщі

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Президент Польщі Кароль Навроцький скликає термінові консультації з представниками парламентських сил через суперечки із суддями та протести біля Конституційного трибуналу у Варшаві.

Про це йдеться на сайті польського президента.

Навроцький заявив, що вночі був порушений конституційний порядок Польщі та силоміць захоплений державний орган.

Увечері 30 жовтня на сайті Конституційного трибуналу з’явилося повідомлення, що суддя Анна Корвін-Пйотровська відсторонила голову Конституційного трибуналу та перебрала на себе керівництво установою. Вона пояснила це тим, що попереднє керівництво блокувало роботу трибуналу, зокрема не допускало до роботи нових суддів.

Невдовзі офіційний акаунт трибуналу в соцмережі X заявив про незаконне захоплення сайту установи та назвав дії причетних до цього людей державним переворотом. Попереднє керівництво суду не погодилося з рішенням про відсторонення.

Під будівлею трибуналу зібралися прихильники правих сил, зокрема представники опозиційної партії «Право і справедливість». Деякі протестувальники намагалися прорватися через огорожу, кидали в поліцейських пляшки та стільці. Правоохоронці затримали трьох людей і посилили охорону території. Усередину будівлі поліція не заходила.

Тим часом міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек подав п’ять заяв про зняття суддівського імунітету: чотири стосуються голови трибуналу Богдана Свєнчковського, ще одна — віцепрезидента установи Бартоломея Соханського.

Лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський звинуватив уряд у нападі на Конституційний трибунал. Прем’єр Дональд Туск заявив, що його уряд має відновити верховенство права після років порушень за попередньої влади.

Навроцький, який прямував із візитом до Сенегалу, розвернув літак і повернувся до Польщі. Уночі він прибув до будівлі трибуналу та зайшов усередину, заявивши суддям Анні Корвін-Пйотровській, Кристіану Маркевичу та Мацею Береку, що вони не є суддями Конституційного трибуналу.

Суддя Мацей Берек опублікував відео, на якому видно, як Навроцький намагається пройти повз суддів, що стояли перед дверима. Він заявив, що президент фізично штовхнув Корвін-Пйотровську та інших суддів.

Вже сьогодні вранці Навроцький і керівник його канцелярії залишили будівлю трибуналу. Судді залишилися всередині, щоб ухвалити подальші рішення.