У Польщі спалахнув протест за участі поліції через Конституційний трибунал. Що передувало

Новини

PAP / Radek Pietruszka

У Польщі спалахнув протест через Конституційний трибунал. В акції переважно бере участь опозиція — вона звинувачує премʼєра Дональда Туска у спробі контролювати роботу органу.

Суддя Анна Корвін-Пйотровська відсторонила голову Конституційного трибуналу Польщі Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського, взявши керівництво установою на себе через блокування роботи трибуналу. За її словами, вони заважали зібрати загальні збори Конституційного трибуналу за участю всіх легітимних суддів і незаконно призначали колегії для розгляду справ.

У цей же час міністр юстиції та генпрокурор Вальдемар Журек подав пʼять заяв про скасування їхнього імунітету. Через це під будівлею спалахнули масові протести опозиції, а поліція ввійшла в будівлю через повідомлення про загрозу безпеці суддів і працівників.

Лідер опозиції Ярослав Качинський звинуватив владу в нападі на суд, після чого президент Кароль Навроцький достроково перервав візит до Сенегалу і повернувся в Польщу.

Премʼєр Туск заявив про «відновлення верховенства права» і звинуватив у беззаконні попередню владу.