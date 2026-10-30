Спортивний арбітражний суд скасував заборону на участь російських хокеїстів у міжнародних змаганнях

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Спортивний арбітражний суд скасував рішення Міжнародної федерації хокею про недопуск російських команд до міжнародних турнірів. Російським командам дозволили брати участь у пʼяти чемпіонатах сезону 2026/27.

Про це йдеться в офіційному рішенні арбітражного суду.

Зокрема, Федерація хокею Росії подала три апеляції стосовно недопуску своїх команд до міжнародних змагань. 30 жовтня Спортивний арбітражний суд оприлюднив рішення за однією з них, яким скасував заборону на участь російських команд у міжнародних турнірах.

У документі зазначено, що російські спортсмени зможуть брати участь у таких турнірах:

Молодіжний чемпіонат світу — Канада, 26 грудня 2026 року — 5 січня 2027 року.

Жіночий чемпіонат світу серед команд U18 — Чехія, 8—16 січня 2027 року.

Чоловічий чемпіонат світу серед команд U18 — США, 22 квітня — 2 травня 2027 року.

Чоловічий чемпіонат світу — Німеччина, 14—30 травня 2027 року.

Жіночий чемпіонат світу — Канада, листопад 2027 року.

Що передувало

У січні 2026 року Міжнародна федерація хокею вирішила не повертати російські команди до змагань у сезоні 2026/27, посилаючись на безпекові ризики. Федерація хокею Росії оскаржила це рішення, і в травні його скасували. Однак у червні заборону поновили. Після цього російська сторона звернулася до Спортивного арбітражного суду.