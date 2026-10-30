ДБР затримало п’ятьох працівників ТЦК на Буковині. Їх підозрюють у катуванні мобілізованих і хабарництві

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Держбюро розслідувань затримало начальника відділу Чернівецького районного ТЦК та СП і чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у викраденні та катуванні чоловіків, яких силою змушували погоджуватися на мобілізацію, а також у вимаганні хабарів.

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, у Кіцмані військовозобов’язаних силоміць затримували на вулицях, били та катували в приміщенні ТЦК, щоб змусити їх погодитися на мобілізацію.

Серед задокументованих випадків — інцидент на початку лютого 2026 року. Тоді під час затримання чоловікові вистрілили в ногу з травматичної зброї. Його доправили до ТЦК, де не надали медичної допомоги, а натомість змушували самостійно витягти кулю з рани.

Також слідчі встановили ймовірне викрадення чоловіка 30 вересня. За версією слідства, його вистежили через особистий конфлікт із посадовцями ТЦК і силоміць затягнули в автомобіль. Потерпілий — учасник бойових дій, який захищав Київ, Ірпінь і Бахмут.

Крім того, за даними слідства, посадовці вимагали та отримали €5,5 тисячі від військовозобов’язаного за звільнення після затримання.

Загалом ДБР задокументувало один випадок викрадення, чотири випадки ймовірного катування та хабарництво.

Усіх п’ятьох фігурантів затримали 21 жовтня. Їм повідомили про підозри за кількома статтями. Найсуворіше покарання за ними — до 12 років ув’язнення.