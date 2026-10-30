Україна ввела санкції проти розробників російського аналога Starlink і 39 суден тіньового флоту

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти російських компаній і громадян, причетних до створення супутникової системи «Рассвєт», а також проти 39 суден тіньового флоту РФ.

Про це повідомили в Офісі президента.

До першого санкційного пакета потрапили 10 компаній і 19 росіян, які працюють над запуском системи «Рассвєт». Росія планує створити на його основі власну низькоорбітальну супутникову мережу, схожу на Starlink.

За даними Офісу президента, систему хочуть використовувати, зокрема, для управління військами, а також для наведення та керування в реальному часі ударними дронами, зокрема «Шахедами», і ракетами.

Серед підсанкційних компаній — «Бюро 1440», яке розробляє та координує проєкт «Рассвєт», а також пов’язані з ним «Лабс 1440» і «ФАБ Рассвєт». Остання займається розробкою низькоорбітальних супутників зв’язку та абонентських терміналів.

Санкції також запровадили проти білоруського підприємства «АероКосмічні прилади» та низки російських компаній, які постачають обладнання, електронні компоненти, оптичні й телекомунікаційні системи або виробляють деталі для космічної техніки. Серед них — «5С Групп», «Аквамаш», «Ел-Оптікс», «Елесар-Групп» і «Малі космічні апарати».

Окремим рішенням Україна запровадила санкції проти 39 суден російського тіньового флоту. Вони ходять під прапорами Росії та ще 11 країн, зокрема Панами, Ліберії, Маршаллових Островів, Зімбабве і Барбадосу.

Ці судна перевозять російську нафту, нафтопродукти і газовий конденсат до Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Наприклад, танкер Vasily Dinkov лише за перше півріччя 2026 року здійснив 15 перевезень — це близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

Частина суден уже перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна планує передати партнерам інформацію про решту суден, щоб вони також потрапили під міжнародні обмеження.