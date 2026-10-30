У ЗСУ затримали російського агента, який кожні два дні змінював SIM-картки на 18 телефонах — він використав 77 номерів

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У Збройних силах України викрили російського агента, який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Українського військового завербувала ФСБ, щоб він наводив російські удари по обʼєктах Сил оборони.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як розповіли в СБУ, чоловік що два дні оновлював SIM-картку на вісімнадцятьох смартфонах. Він коригував російські атаки на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Російського агента затримали, коли він самовільно залишив військову частину, щоб «залягти на дно». Він планував спершу потрапити до Одеси, а потім до Миколаєва. У поле зору ФСБ український військовий потрапив, коли шукав «легких» заробітків у тематичних телеграм-каналах.

Військовий записував для російського куратора голосові повідомлення, детально описуючи обʼєкти, біля яких він проходить службу.

На гугл-мапах він позначав і надсилав росіянам координати суміжних з’єднань українських військ. Йому оголосили підозру в державній зраді та самовільному залишенні частини. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.