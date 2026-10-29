Помер актор Патрік Стюарт, відомий за ролями в «Зоряному шляху» і «Людях Ікс»

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У віці 86 років помер британський актор Патрік Стюарт. Він відомий за роллю Жана-Люка Пікара в серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління» та повнометражних фільмах франшизи. Також актор зіграв професора Чарльза Ксав’єра у серії фільмів «Люди Ікс».

Про смерть актора стало відомо з його акаунта у соцмережі X.

Стюарт помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. У повідомленні сказано, що в нього була хвороба Альцгеймера та деменція з тільцями Леві.

Британський актор розпочав кар’єру у 18 років. Широку популярність він здобув лише після того, як у 47 років отримав роль у серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління», який виходив із 1987 до 1994 року і був продовженням оригінального серіалу «Зоряний шлях» 1960-х. Стюарт продовжував акторську кар’єру навіть після того, як йому виповнилося 80 років.

Він зіграв Пікара не лише у 176 епізодах протягом семи сезонів серіалу, але й у кількох фільмах франшизи «Зоряний шлях», а також у пізнішому стримінговому серіалі «Зоряний шлях: Пікард», який почав виходити у 2020-му, коли акторові було 79 років.