У Польщі планують посилити правила отримання громадянства

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Уряд Польщі пропонує посилити вимоги до іноземців, які хочуть отримати польське громадянство.

Про це пише RMF24.

Зміни пояснюють збільшенням кількості іноземців у Польщі, зокрема українців, які прибувають через війну. Чинний закон про громадянство ухвалили ще у 2009 році.

За пропозицією уряду, претенденти на громадянство мають скласти тест на знання Польщі та підтвердити знання польської мови на рівні B2 замість нинішнього B1. Також від них хочуть вимагати декларацію про вірність Республіці Польща.

Крім того, уряд пропонує, щоб іноземці підтверджувати, що їхнє основне місце проживання та податкова резиденція — у Польщі, а також документально засвідчували мінімальний дохід, його джерела і законну підставу користування житлом.

Водночас уряд пропонує розширити підстави для обовʼязкової відмови в наданні громадянства, зокрема у випадках загрози державній безпеці або громадському порядку.

Крім того, уряд хоче скасувати спрощену процедуру отримання громадянства та дозволити скасовувати рішення про громадянство без обмеження в часі, якщо його отримали обманним шляхом. Розгляд законопроєкту Радою міністрів попередньо запланували на IV квартал 2026 року.