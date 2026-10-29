Медіа: Американські компанії відмовляються купувати російський дизель, попри заклики адміністрації Трампа

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Zelenskiy / Official

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа тиснуть на американські компанії, щоб ті купували російське дизельне пальне, яке наразі перетинає Атлантичний океан. Однак підприємці не хочуть ризикувати, купуючи дизель у Росії.

Про це пише The Washington Sun з посиланням на представників галузевих об’єднань, обізнаних з цими розмовами.

За словами співрозмовника журналістів, комерційні власники вантажів уже кілька тижнів намагаються знайти покупців, але американські компанії досі не виявили зацікавленості. Кілька джерел підтвердили, що на момент завантаження пального на танкери гарантованих покупців не було. Кілька представників нафтової галузі кажуть, що рішення Трампа послабити санкції стало для них несподіванкою.

Демократи в Палаті представників і Сенаті надіслали листи портам, банкам та енергетичним компаніям, в яких попередили, що операції з російськими партіями дизелю можуть призвести до кримінальної відповідальності. Оскільки після проміжних виборів 3 листопада демократи можуть отримати контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом, покупці російського пального ризикують стати об’єктами розслідувань Конгресу вже наступного року.

Танкери, імовірно, прямують до американських портів, але кілька галузевих аналітиків і представників енергетичного сектору очікують, що судна можуть змінити кінцевий пункт призначення на Бразилію. Відтоді як США запровадили санкції проти Росії у 2022 році, Бразилія закуповує значні обсяги російського дизельного пального.

Угода США та Росії про дизель

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Для цього Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського дизелю.

Тоді Трамп пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей з Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

23 жовтня танкер під прапором Мальти з 40 тисячами тонн російського дизелю вирушив до Нью-Йорка.