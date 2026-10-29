Раптова тиша подарувала мешканцям Херсону надзвичайно рідкісний перепочинок. Світові медіа про війну 29 жовтня

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«Бабель»

«Малюк Давид, який народився вісім місяців тому в прифронтовому Херсоні, жодного разу не бував на вулиці довше за п’ять хвилин. Батьки майже не виносили його на прогулянки через безперервні російські атаки. Уперше побачити світ за межами звичного подвір’я і відчути себе в більшій безпеці Давид зміг у середу. Завдяки локальному припиненню вогню в Олешках батьки нарешті вийшли з малюком на найдовшу прогулянку в його житті. У теплій шапці з Мікі Маусом і флісових штанцях із пандою Давид провів з родиною надворі понад годину. Цього разу батьки могли насолоджуватися жовтневим сонцем, не здригаючись від звичного страху, що будь-якої миті їхню дитину може вбити російський удар. «Хотілося б, щоб так було завжди», — сказала 27-річна мама Давида Олександра, коли вони проходили повз розбомблену будівлю обласної держадміністрації на головній вулиці міста». Так починається репортаж The New York Times з Херсону.

Раптова тиша подарувала мешканцям одного з найнебезпечніших міст України надзвичайно рідкісний перепочинок, йдеться у статті. У середу цивільні ходили вулицями Херсону розгублено й обережно. Вони все намагалися збагнути, як Меланія Трамп, яка рідко висловлювалася про війну в Україні, змогла домогтися для них короткої миті спокою. Художник Юрій Кривий, якому 61 рік, вирушив на зустріч зі своїм другом Віктором, щоб показати йому одну зі своїх останніх робіт. Коли Юрія запитали, як вони збираються відзначити короткий перепочинок від атак дронів, він розсміявся. «Пивом! — вигукнув він. — І сигарами!». А Віктор йому у відповідь: «Сигари надто дорогі. Але тютюн — можна».

В іншій статті NYT розповідає про те, що попри локальне припинення вогню навколо тимчасово окупованих Росією Олешків, інші міста залишаються під вогнем. Ідеться, зокрема, про російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі, внаслідок якої загинули щонайменше 14 людей. Про це пишуть десятки світових медіа, зокрема CNN, The Japan Times, Reuters, BBC і Bloomberg.

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