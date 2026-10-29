Джеймі Ланністер з «Гри престолів» провів ніч у київському метро. Він каже, що приїхав підтримати українців

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Reuters

Актора Ніколая Костера-Вальдау, відомого за роллю Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», помітили в Україні. Зокрема, в соцмережах зʼявилися його фото на одній зі станцій метро в Києві, також він відвідав виставу ветерана війни Володимира Туки «Одноденний герой».

Цей візит був його власною ініціативою, сказав Костер-Вальдау в коментарі «Суспільному».

Актор пояснив, що в Європі можуть поступово втрачати увагу до війни, тому варто продовжувати говорити про Україну. Він також розповів про свою зустріч із чоловіком на імʼя Сергій, який втратив на війні зір та обидві ноги. Костер-Вальдау додає, що йому важко осягнути масштаб пережитого українцями.

Reuters

Користувачі в соцмережі Threads також помітили актора в київському метро — на знімках він спав на розкладному ліжку. Ще на кількох кадрах видно, як він заходив у вагон метро. Як пише India Global Review, у метро актор переночував у ніч на 28 жовтня, під час повітряної тривоги.