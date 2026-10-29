Росія вперше відправляє зерно на експорт через арктичний порт Мурманська часів Другої світової війни

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Росія вперше використала арктичний морський порт Мурманська часів Другої світової війни для експорту зерна. Усе тому, що війна Росії проти України ускладнила торгівлю через Чорне море.

Про це пише Reuters.

Мурманський морський торговельний порт і одна з найбільших російських торговельних компаній Demetra Holding 28 жовтня повідомили, що почали завантажувати на судно першу партію зерна обсягом 3 400 тонн із ключових сільськогосподарських регіонів Росії.

За даними судноплавних сервісів і джерел на ринку, у Мурманську також планують завантажити приблизно 28 тисяч тонн пшениці, щоб відправити до Касабланки в Марокко.

Напередодні Росія переорієнтувала більшу частину морського експорту зерна на порти Балтійського моря. У вересні через них перевезли 1,2 мільйона тонн зерна — понад 60% усього російського морського експорту цієї продукції.

Для перевалки зерна компанії почали переобладнувати термінали, які раніше використовували для добрив і вугілля. Водночас деякі російські посадовці попереджають про можливі «ворожі дії» з боку європейських країн НАТО в Балтійському регіоні.