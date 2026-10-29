Крістін Лагард достроково піде з посади голови Європейського центрального банку

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Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард оголосила, що достроково залишить посаду 7 лютого 2027 року. Її восьмирічний термін мав завершитися лише наприкінці жовтня 2027-го.

Про це повідомив Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Лагард очолює ЄЦБ із листопада 2019 року. Вона стала четвертою очільницею банку і другою представницею Франції на цій посаді.

«Я залишаю цю інституцію з відчуттям добре виконаної роботи і з ЄЦБ, готовим до майбутнього», — сказала Лагард у відеозверненні в Х.

За даними Bloomberg, Лагард вирішила піти з посади раніше, щоб мати більше можливостей брати участь у політичних справах Франції. Раніше також повідомлялося, що Лагард може очолити Всесвітній економічний форум, який проводить щорічні зустрічі в Давосі. Reuters з посиланням на джерела писав, що її кандидатуру там можуть розглянути вже в листопаді.

Наступника Лагард має призначити Європейська рада. Серед головних претендентів називають колишнього голову центробанку Іспанії та нинішнього керівника Банку міжнародних розрахунків Пабло Ернандеса де Коса і колишнього голову центробанку Нідерландів Клааса Кнота.

Bloomberg зазначає, що новий президент ЄЦБ очолить банк у складний для європейської економіки період. ЄЦБ зараз намагається стримувати підвищену інфляцію та водночас реагувати на зростання вартості запозичень у Європі.

Зміна керівництва ЄЦБ важлива для України, зокрема через дискусію про використання заморожених російських активів. Лагард на своїй посаді обережно ставилася до ідеї спрямувати їх на фінансування України. Вона наголошувала, що будь-яке рішення має відповідати міжнародному праву й не створювати ризиків для фінансової стабільності єврозони.