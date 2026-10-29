Єврокомісія пропонує країнам ЄС ще €21,3 млрд на оборону й закликає залучати до закупівель Україну

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія закликала країни ЄС долучитися до другого раунду програми SAFE, на який передбачили €21,3 млрд. І заохочує європейські держави включати до своїх оборонних планів спільні закупівлі зброї з Україною.

Про це повідомили в Європейській комісії, передає кореспондентка «Бабеля».

Серед пріоритетів — системи ППО та протиракетної оборони, безпілотники й засоби протидії їм, а також боєприпаси та ракети.

Важливо: €21,3 млрд у межах другого раунду SAFE — це не окремий пакет допомоги Україні. Йдеться про кошти для країн ЄС, які можуть спрямувати їх, зокрема, на спільні оборонні закупівлі з Україною.

SAFE — програма ЄС, яка передбачає €150 млрд довгострокових позик для переозброєння європейських країн і розвитку їхньої оборонної промисловості. Вона є частиною плану Readiness 2030, покликаного посилити обороноздатність Європи.

Наразі Єврокомісія схвалила кредитні угоди з усіма 19 країнами, які вирішили долучитися до SAFE. Із 16 державами угоди вже підписали. Загалом 11 країн отримали майже €13,5 млрд попереднього фінансування.