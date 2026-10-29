Росія вночі атакувала Україну 112 дронами. На Рівненщині загинула людина, у Харкові — поранений

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У ніч проти 29 жовтня російські війська запустили для удару по Україні 112 дронів, зокрема 40 реактивних «Шахедів». ППО знешкодила 97 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Проте влучання фіксують у семи місцях, падіння уламків — у пʼяти. Зокрема, під ударом була Рівненщина. Від атаки на цивільне підприємство у Сарненському районі загинув чоловік. Виникла пожежа.

Ще одне підприємство пошкоджене у Дніпрі — там постраждав 35-річний чоловік. Його ушпиталили.

Також вранці ворог атакував Харків. В Індустріальному районі від атаки поранена одна людина. У Салтівському — дрон поцілив у навчальний заклад.