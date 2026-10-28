На кордоні з РФ в Естонії планують побудувати приблизно 150 бункерів

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В естонському повіті Іда-Вірумаа, що межує з Росією, планують побудувати приблизно 150 бункерів у межах створення Балтійського оборонного поясу.

Про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті, передає ERR.

Сто з них розмістять на державній землі, ще приблизно 50 — на муніципальних або приватних ділянках. Водночас міністр зазначив, що наразі немає масштабних планів щодо придбання державою великих територій уздовж кордону.

За словами Херема, для будівництва бункерів на приватній землі потрібно буде домовитися з власниками. Серед можливих рішень — компенсації за незручності, оренда або викуп ділянок.

Херем також повідомив, що Міноборони затвердило нову молодіжну політику на наступні чотири роки. Вона передбачає уроки з управління дронами та збільшення кількості тем державної оборони в основній школі. За словами міністра, ці заходи охоплюватимуть усю Естонію, а не лише повіт Іда-Вірумаа.