Конотоп на Сумщині, який пʼятий день без світла, забезпечать пальним для генераторів. Що відбувається в місті

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Конотоп на Сумщині, що пʼятий день перебуває без світла, уряд забезпечить запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Через ситуацію в місті котельні та водоканал працюють на генераторах, для яких необхідне пальне. Місто залишилось без світла через російські атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури.

Напередодні міський голова Конотопу Артем Семеніхін в ефірі телеканалу «Апостроф» розповів, що обʼєкти енергетики в місті повністю зруйновані й не підлягають відновленню. За його словами, єдине, що вдається, — це інколи вночі підключити лікарню або ж водоканал, а решта міста — без світла.

Семеніхін у коментарі для телеканалу заявив, що пункти незламності в місті працюють щодня, проте заправляти їх теж немає чим, як і котельні. Також тоді він повідомив, що місту для життєдіяльності зараз потрібно мінімум 40 тонн дизелю.

Щодо бізнесу, Семеніхін сказав, що він працює, і там можливо зарядити телефони. Дитячі садочки в Конотопі теж працюють, а школярі — на канікулах.