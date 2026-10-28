До шести років тюрми за схеми із «дропами»: Рада ухвалила закон

Новини

Sense Bank﻿ / Facebook

Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт № 16013, який посилює відповідальність за фінансові махінації, зокрема з «дропами».

Про це йдеться в картці законопроєкту № 16013.

За рішення проголосували 270 нардепів. Щоб закон остаточно набув чинності, його ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Закон № 16013 передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, повідомленнями, картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків і електронних гаманців.

Зокрема, законопроєкт передбачає штраф від від 5 100 до 17 000 грн для громадян, які передають власні картки, облікові дані або доступ до рахунку для участі в незаконній схемі.

Водночас тим, хто отримує, купує, зберігає чи продає доступ до чужих рахунків, можуть виписати штраф від 51 000 до 85 000 грн або позбавити волі на строк від двох до чотирьох років.

Якщо ж зловмисник знову порушить закон або зробить це за змовою групи людей, штраф становитиме від 85 000 до 170 000 грн. Також причетним може загрожувати від чотирьох до шести років тюрми.

Водночас закон може звільнити від кримінальної відповідальності людину, яка вперше порушила закон за цієї статтею, добровільно повідомила про нього та активно сприяла розкриттю злочину.

Також закон розширює перелік випадків, коли до компаній можуть застосовувати покарання за кримінальні правопорушення. Крім того, він визначає, які правоохоронні органи розслідуватимуть злочини, пов’язані з використанням чужих банківських карток і рахунків.