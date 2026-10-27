«Послідовність політики щодо Росії поступилась місцем гнучкості». Світові медіа про російсько-українську війну 27 жовтня

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«Бабель»

Сьогодні багато світових медіа написали про локальне перемирʼя в Олешках, де панує голод. BBC називає Олешки містом у пастці з двох боків: з одного — у пастці Дніпра, що відділяє його від українських позицій, а з іншого — у пастці російських військових. Зараз багато деталей евакуації залишаються незрозумілими, зокрема як і де реєструватися. Деякі жителі хочуть знати, чи можуть взяти із собою домашніх тварин, інші замислюються над тим, яке майбутнє на них чекає, якщо вони вирішать покинути свої домівки. Хоча люди оптимістично налаштовані щодо від’їзду, дехто побоюється, що росіяни не дозволять їм повернутися в Україну (Financial Times з посиланням на джерела пише, що спочатку олешківців вивезуть до Криму або РФ) або шукатимуть у телефонах докази підтримки України. Співрозмовник BBC, який спілкувався з родиною в Олешках, каже, що люди бояться, що під час евакуації станеться стрілянина і росіяни звинуватять Україну в недотриманні перемирʼя.

Катарська Al Jazeera намагалась розібратись, хто домовився про перемирʼя — Меланія Трамп чи Папа Римський Лев XIV? Версії Білого дому і Ватикану суперечать одна одній, а репортерка Една Мохаммед пише, що це черговий приклад напруги між американським президентом і першим понтифіком-американцем.

Фінський суспільний мовник Yle присвятив кілька текстів сьогоднішньому дзвінку президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере Путіну. Так, спецкор при НАТО Марія Стенроос пише, що політичні відносини між РФ і Фінляндією були заморожені чотири з половиною роки — тепер їх розморозили за півтори години. Стубб і Стере кажуть, що зателефонували через страх провалу мирного врегулювання та заклики з боку Володимира Зеленського і переговірників зі США активізувати зусилля, адже період повної ізоляції Росії не зупинив ескалацію війни. Водночас Швеція і Данія сумніваються в доцільності такого кроку. І хоча росіяни сприйняли дзвінок як пропагандистську перемогу, а Путін підтвердив незмінність своїх воєнних цілей, фінське керівництво вважає прямий контакт виправданим інструментом, якщо він потенційно сприятиме безпеці України та Європи. «Послідовність політики щодо Росії поступилась місцем гнучкості», — підсумовує авторка.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів: про вербування африканців, прихильність Трампа до Росії та українські НРК з гранатометами.