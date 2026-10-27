Таксі в Києві зафіксує граничну ціну на перевезення під час тривоги або зупинки громадського транспорту

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Uber

Таксі в Києві зафіксує граничну ціну на перевезення під час форс-мажору — відповідний меморандум Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI.

Про це повідомив премʼєр Корецький.

Зокрема, під час таких ситуацій, як тривоги чи зупинка роботи громадського транспорту, ціна може піднятися максимум на 75% від базового тарифу. Наприклад, якщо за звичайних умов (без тривог, заторів тощо) таксі коштує 200 гривень, то максимальна плата становитиме 350 гривень.

Пасажири й самі зможуть регулювати ціну, але на це теж буде встановлена стеля.

Це обмеження діятиме також щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами.